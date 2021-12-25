Санаторно-курортне лікування в Україні: хто має право та як отримати

08:10 25 грудень Київ, Україна





За гроші можна придбати путівку до будь-якого санаторію – у середньому ціни коливаються від 800 до 1200 грн на добу, мінімальний термін лікування має становити не менше 12 днів. Тобто вартість путівки на 12 днів коштуватиме від 10-11 тисяч грн – це в рази більше за місячний доход більшості пенсіонерів країни, тому для них курорт недоступний. На території України працює понад сім сотень санаторно-курортних закладів. Кожен із них спеціалізується на лікуванні деяких захворювань. З проблемами нервової та дихальної систем приймають санаторії біля моря або у гірській місцевості. Хвороби шлунково-кишкового тракту лікують у санаторіях Закарпаття, Полтавської, Львівської та Харківської областей, ці регіони багаті на мінеральні води. На проблемах опорно-рухового апарату спеціалізуються грязелікарні санаторії Карпат, Одеси та Запорізької області.За гроші можна придбати путівку до будь-якого санаторію – у середньому ціни коливаються від 800 до 1200 грн на добу, мінімальний термін лікування має становити не менше 12 днів. Тобто вартість путівки на 12 днів коштуватиме від 10-11 тисяч грн – це в рази більше за місячний доход більшості пенсіонерів країни, тому для них курорт недоступний.

Про це у своєму журналістському розслідуванні пише «Головком».



У бюджеті держави на санаторне лікування за різними програмами у 2021 році загалом виділено понад 600 млн грн. Чи достатньо цього? Оцінити дуже просто. Оздоровлення потребують не тільки інваліди або чорнобильці, практично всі літні люди з хронічними захворюваннями потребують такого лікування. Якщо врахувати, що в Україні лише пенсіонерів 10,6 млн, то на рік на кожного з них припадає 50-60 грн «санаторних» грошей від держави.



Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, хто ж має право на безкоштовне санаторно-курортне лікування та як отримати таку путівку. Наразі організацією санаторно-курортного лікування займається створена у 2020 році Національна соціальна сервісна служба України, координацію якої здійснює Мінсоцполітики.



Хто має право на безкоштовну путівку



В Україні право на безплатний санаторно-курортний відпочинок мають особи з інвалідністю та особливі заслуги перед державою.



На початок 2021 року чисельність осіб, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, становить:

осіб з інвалідністю – 137,9 тис.. людина;

осіб із особливими заслугами перед Україною – 20 осіб.

Хто ще може претендувати на таке безкоштовне лікування у санаторіях?



Право на безкоштовне санаторно-курортне лікування за рахунок коштів державного бюджету мають особи, на які поширюється дія законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Чи мають право пенсіонери та ветерани праці на безкоштовні путівки?



За даними структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій, на 01.01.2021 в Україні видано посвідчення «Ветеран праці» понад 3,018 млн осіб – це громадяни, які мають стаж роботи 40 років – для чоловіків та 35 років – для жінок та вийшли на пенсію



Усього на початок 2021 року в Україні було 10,6 млн.. пенсіонерів (у 2016 – 12,3 млн.).



Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших людей похилого віку в Україні» не передбачає надання безоплатних путівок ветеранам праці за рахунок бюджетних витрат. Натомість ветеранам праці передбачено переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням.. Миргород),

- спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» (м. Київ),

- Спеціалізованого санаторію «Батьківщина» (м. Трускавець),

- спеціалізований санаторій «Салют» (м. Одеса).



Ветерани війни та особи з інвалідністю всіх категорій отримують санаторно-курортне лікування у санаторіях сфери управління Мінсоцполітики строком на 21 день.



Більшість із тих, хто потребує санаторно-курортного лікування, нічого не знає про те, що спочатку потрібно подати до районних органів соцзахисту довідку форми 070/о, видану сімейним лікарем. Хто відповідає за поінформованість українців про їхні права на безкоштовні путівки?



Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю за наявності медичних показань мають право безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками. Путівки видаються особам відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб.



Як отримати безкоштовну путівку?



Для отримання путівки подається заява та медична довідка лікувального закладу за формою 070/о до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Фото з відкритих джерел

У місцеві управління соціального захисту слід подати заяву та медичну довідку закладу охорони здоров'я (видає сімейний лікар) за формою № 070/о – вона називається «Довідка для отримання путівки на санаторно-курортне лікування».



Лікар видає довідку особам, яким показано санаторно-курортне лікування або оздоровлення в санаторії-профілакторії із зазначенням захворювання, з приводу якого хворий прямує до санаторію. У деяких випадках санаторно-курортне лікування може бути протипоказане хворому. Тому стан здоров'я та можливість направлення особи з інвалідністю на курортне лікування оцінює лікар.



Які права у учасників війни на Донбасі?



Діє державна програма організації санаторно-курортного лікування учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також учасників Революції Гідності. Путівками також постачаються члени їхніх сімей, члени сімей загиблих (померлих). Але з липня 2019 року повноваження щодо забезпечення згаданих категорій путівками були передані Міністерству у справах ветеранів України.



У державному бюджеті на 2021 рік на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю передбачено витрати у розмірі 112,3 млн. гривень.



Скільки всього безоплатних путівок видано цього року і скільки санаторіїв задіяно в урядовій програмі?



За бюджетними програмами «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю», громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та особи з інвалідністю самостійно обирають санаторій для оздоровлення та звертаються до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації



За інформацією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, станом на 01.10.2021 оздоровлено 13,3 тис.. постраждалих осіб, віднесених до першої категорії, у тому числі 411 дітей з інвалідністю (інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою) та 4,9 тис. осіб з інвалідністю, у тому числі 789 осіб з інвалідністю з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку.



У санаторії сфери управління Мінсоцполітики у 2021 році було розподілено 13 861 путівку:

до спеціалізованого санаторію «Слава» (м. Миргород) – 2 550 путівок;

до спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» (м. Київ) – 2778 путівок;

до спеціалізованого санаторію «Батьківщина» (м. Трускавець) – 3 740 путівок;

до спеціалізованого санаторію «Салют» (м. Одеса) – 4 793 путівки.

За інформацією санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики, на початок жовтня 2021 року у зазначених закладах відповідно до затверджених графіків заїздів та від'їздів відпочиваючих оздоровлено 10,6 тис.. осіб пільгових категорій, у тому числі 6,3 тис.. людина з інвалідністю.



У 2017 році в умовах децентралізації було змінено систему закупівлі санаторно-курортних послуг на систему відшкодування вартості путівок для осіб з інвалідністю шляхом безготівкового перерахування коштів санаторіям за надані послуги на підставі тристоронньої угоди (людина – соцуправління – санаторій). Тобто, перейшли на вільний вибір здравниці особами з інвалідністю.



Чи вистачає коштів, виділених державою, для всіх, хто потребує санаторного лікування?



Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на бюджетну програму «Соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за направленням «Оплата санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до першої категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» передбачені витрати у розмірі 255,5 млн. грн.



У межах зазначених витрат та встановлених граничних розмірів грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам у поточному році планувалося оздоровити:

29,3 тис. постраждалих, віднесених до першої категорії (89,6% від потреби),

43 постраждалих з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку (100 % від потреби),

734 дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного з батьків (100% від потреби) та здійснити виплату грошової компенсації замість путівки на 10,3 тис.. постраждалих осіб, віднесених до першої категорії, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (100% потреби).

Законом про держбюджет на 2021 рік на реалізацію програми «Заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за направленням «санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю» було передбачено витрати у розмірі 112,3 млн грн.



У рамках бюджетних видатків та встановленої граничної вартості путівки планувалося оздоровити:

1,5 тис. людина з інвалідністю з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку (33,0% від потреби),

7,4 тис. осіб з інвалідністю за іншими нозологіями (5,5% від потреби).

Зміст санаторно-курортних установ сфери управління Мінсоцполітики здійснюється у межах видатків, передбачених за бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни».



У 2021 році за зазначеною бюджетною програмою було передбачено витрати у розмірі 245,6 млн. грн.. та планувалося оздоровити 18,5 тис.. людина пільгових категорій.



Тепер багато приватних санаторіїв, чи лікування у них можливе за державні кошти?



Особа з інвалідністю самостійно обирає санаторій для оздоровлення та звертається до управління соціального захисту за місцем реєстрації, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам та укладається тристороння угода, що передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.



Кошти відшкодовуються відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (якщо вартість путівки нижча за граничну – у розмірі не більше фактичної вартості путівки).



Деяким категоріям осіб з інвалідністю передбачено грошову компенсацію (50-75%) самостійного санаторно-курортного лікування.

Як її отримати і про які суми йдеться?



Відповідно до закону «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», особам з інвалідністю передбачено виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки (далі – компенсація), яка виплачується на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає право таких осіб на безоплатне забезпечення санаторно- курортним лікуванням.



Виплата компенсації провадиться структурним підрозділом соцзахисту райадміністрацій за місцем знаходження на обліку. Зокрема, особам з інвалідністю, які протягом трьох календарних років не отримували безоплатну путівку до оздоровниці, передбачено компенсацію.

Для виплати компенсації необхідно подати такі документи:

заяву особи з інвалідністю щодо виплати компенсації;

медичну довідку за формою 070/о необхідність забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

посвідчення особи з інвалідністю.

Компенсація виплачується у таких розмірах:



- особам з інвалідністю І та ІІ груп – 75%,

- ІІІ групи – 50% від розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки.

Але це формулювання до реальних цін має дуже віддалене відношення. Оскільки ця «вартість» обчислюється із розрахунку 35% від розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.



З 01.01.2021 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік», становить 1 769 гривень. Відповідно розмір середньої вартості санаторно-курортної путівки для виплати компенсації становить 619 гривень.. Наприклад, інвалід III групи отримає 50% від середньої вартості путівки, тобто лише 309,5 грн – це раз на 30 менше за реальну ціну путівки на найкоротший термін – на 12 днів.



Розмір грошової компенсації для осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання І та ІІ груп становить 464 грн, ІІІ групи – 310 грн.



За інформацією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій станом на 01.10.2021 було сплачено компенсацію особам з інвалідністю І та ІІ груп – 1,6 тис.. осіб на суму 740,8 тис. грн, та ІІІ групи – 1,1 тис. осіб на суму 340,4 тис.. гривень.



