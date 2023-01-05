Найдорожчим лотом на благодійних аукціонах Prozzoro стала марка із російським військовим кораблем

Найдорожчим лотом на благодійних аукціонах Prozzoro.Продажі стала марка з російським військовим кораблем. За цю марку вторгували 4 мільйони гривень (змагалися 56 учасників із чотирьох країн світу).
Другим за ціною лотом стала авторська картина Сергія Притули, її продали за 725 000 гривень, які перерахували на купівлю ударних безпілотників Байрактар.
За дорожній знак (лот «Укравтодору»), який показує, куди треба йти росіянам, отримали 631 500 гривень. Стартова ціна лота зросла у 12 разів, в аукціоні брало участь 29 учасників.
До топ-5 найдорожчих лотів також увійшла іменна ручка президента США Джо Байдена (600 тисяч гривень), кошти були направлені на підтримку 47-го окремого батальйону ЗСУ, а також тубус від протитанкової ракети, розмальований петриківським розписом (155 тисяч гривень, які перерахували у «Повернися живим»).
Загалом за 10 місяців провели близько двох десятків аукціонів та перерахували на благодійність 6,9 мільйона гривень.
Другим за ціною лотом стала авторська картина Сергія Притули, її продали за 725 000 гривень, які перерахували на купівлю ударних безпілотників Байрактар.
За дорожній знак (лот «Укравтодору»), який показує, куди треба йти росіянам, отримали 631 500 гривень. Стартова ціна лота зросла у 12 разів, в аукціоні брало участь 29 учасників.
До топ-5 найдорожчих лотів також увійшла іменна ручка президента США Джо Байдена (600 тисяч гривень), кошти були направлені на підтримку 47-го окремого батальйону ЗСУ, а також тубус від протитанкової ракети, розмальований петриківським розписом (155 тисяч гривень, які перерахували у «Повернися живим»).
Загалом за 10 місяців провели близько двох десятків аукціонів та перерахували на благодійність 6,9 мільйона гривень.
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