Найпоширеніші вакансії під час війни

14:53 16 червня Київ, Україна

Сфера рітейлу показує динамічне відновлення на ринку праці.

Про це йдеться у результатах дослідження кадрового порталу grc.ua.

Зазначається, що активність пошукових систем у сфері починає зростати. Конкуренція серед кандидатів на вакансії у сфері продажу зараз становить приблизно 4 особи на робоче місце.



Найбільше вакансій для фахівців сфери продажу зараз відкрито у Києві – 24% від усіх актуальних пропозицій. На другому місці – за кількістю пропозицій Львівська область (11%), на третьому – Дніпропетровська область (8%).



Більшість пропозицій роботи у сфері продажів пропонують не надто високий рівень щомісячної компенсації. У половині всіх актуальних вакансій роботодавці відзначають мінімальний розмір заробітної плати – від 9 200 грн. У чверті (23%) вакансій оклад стартує від 16500 грн, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23700 грн. Велику компенсацію пропонує менша кількість роботодавців, 8% – заробітна плата від 31 000 грн та 5% – від 38 200 грн.



Рітейл протягом кількох останніх років був однією з найприбутковіших галузей економіки України, яка розвивалася та займала високі позиції на ринку праці. З початком війни компанії цієї сфери зазнали величезних збитків.



За даними Асоціації рітейлерів, за перший місяць війни було закрито 29% торгових точок, а сума збитків рітейлерів перевищила 50 млрд грн.