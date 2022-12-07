Найпопулярніші запити українців в Google у 2022 році

08:02 07 грудня Київ, Україна





У першу десятку також увійшли запити, наприклад, «карта України», «байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».



Пошукові запити, як і попереднього року, розділили на 8 категорій.



Найпопулярніші запити: Компанія Google представила список найпопулярніших запитів від українських користувачів у 2022 році, серед яких «карта повітряних тривог», «новини України» та «є-допомога».У першу десятку також увійшли запити, наприклад, «карта України», «байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».Пошукові запити, як і попереднього року, розділили на 8 категорій.



"Карта повітряних тривог";

"Новини України" ;

«є-Допомога»;

"Мапа України";

"Жириновський";

"Арестович";

"Путін";

"Холостяк 2022";

"Байрактар";

"Гостомель".



У категорії «купівля» українців найбільше цікавили такі речі: генератор, сіль, бронежилет, марка «російський корабель», свічки, павербенк, інвертор, книги за програмою «Допомога», калій йодид та Starlink.



Питання «що таке?»:



"Стриж";

«Ленд ліз»;

«Надзвичайний стан»;

"НАТО";

«Військовий стан»;

"Паляниця";

"Байрактар";

"Дефолт";

«Загальна мобілізація»;

"Затемнення".



Серед фільмів найчастіше шукали «Людина-павук: Додому шляху немає», «Не дивіться нагору», «Смерть на Нілі», «Пурпурні серця», «Тор: Любов і грім», «Співай 2», «Скажене весілля 3», «Три богатирі та кінь на троні», «Дім Гуччі» та «Швидкісний поїзд».



Серед серіалів найбільше запитів отримали «Будинок Дракона», «Ейфорія», «Почуй мене», «Мажор 4 сезон», «Гострі картузи 6 сезон», «Вигадана Ганна», «І просто так…», «Гра в кальмара», «Пісочний чоловік» та «Дивні дива 4 сезон».



У списку найпопулярніших персон, яких шукали в Google, опинилися Олексій Арестович, володимир путін, віктор медведчук, «Привид Києва», Валерій Залужний, Оксана Марченко, Юрій Подоляка, Борис Джонсон, Віталій Кім та Ненсі Пелосі. Найбільшого приросту інтересу за рік отримав Олексій Арестович.



Українська географія у пошуку:



Гостомель;

Буча;

Маріуполь;

Чорнобаївка;

Кременчук;

Балаклія;

Херсон;

Острів Зміїний;

Миколаїв;

Славутич.



Google також представила категорію «пішли назавжди», присвячену людям, які померли у 2022 році. До неї увійшли Володимир Жириновський, Руслана Писанка, Юрій Шатунов, королева Єлизавета II, Леонід Кравчук, Михайло Горбачов, Борис Мойсеєв, Кирило Стремоусов, Леонід Куравльов та Денис Кірєєв.