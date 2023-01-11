Найпопулярніші статті української Вікіпедії за 2022 рік

14:43 11 січня Київ, Україна

За рік українську Вікіпедію переглянули понад мільярд разів, це рекорд за весь час існування українського поділу енциклопедії, повідомляє Громадська організація «Вікімедіа Україна».

Крім того, вперше п'ять статей мають понад мільйон переглядів на рік (до цього це була максимум одна стаття).



Очолила рейтинг стаття про російське вторгнення в Україну. Друге місце посідає стаття про радника Офісу Президента Олексія Арестовича, а на третьому місці – стаття під назвою «Україна».



Це 30 найпопулярніших статей на українській Вікіпедії: