Самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" готують референдум про приєднання до росії

У середині травня у самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" можуть пройти референдуми про входження до складу росії. Передбачувані дати референдумів – 14 та 15 травня. Проте не виключено, що їх можуть перенести, як це вже відбувалося раніше, через невдачі російської армії на фронті.
Про це повідомили виданню Медуза джерела, близькі до адміністрації президента росії.
За інформацією видання, самопроголошені республіки можуть офіційно приєднати до "історичних" кордонів Донецької та Луганської областей України.
До речі, перед початком "спеціальної операції" в Україні володимир путін заявляв, що москва визнала самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей.
Джерела видання також повідомляють, що референдум може відбутися і в Херсонській області. Там на голосування планується винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки". Вона надалі також може бути приєднана до росії, вважають співрозмовники видання.
Наприкінці березня про можливість проведення референдуму про приєднання до росії, нагадаємо, заговорили терористи пушилін та пасічник. Щоправда, голова самопроголошеної "ЛНР" заявив, що це його приватна думка, «будь-яких дій, спрямованих на проведення референдуму на території республіки найближчим часом нами не здійснюється».
Пушилін зазначив, що "бажання та прагнення" увійти до складу росії чітко простежуються з 2014 року, «але зараз основне завдання - вихід на конституційні кордони республіки».
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