Літаки Turkish Airlines знову літають на Харків

На радість українських туристів, з початком ослаблення карантину з'явилася можливість летіти до теплих берегів Туреччини і з аеропорту міста Харкова. З серпня відновлено регулярні пасажирські авіаперевезення літаками Turkish Airlines за маршрутом Стамбул - Харків і назад.

Перший літак компанії прибув в Україну з завантаженням 67% і вилетів назад c завантаженням 100%. Turkish Airlines має намір робити чотири рейси до Харкова за тиждень за змішаним розкладом.

По понеділках і п'ятницях авіакомпанія буде виконувати польоти ввечері, по середах і неділях - вранці.

Раніше глава Мінінфраструктури Владислав Криклій повідомив, що ряд авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини з початку липня.

Як повідомлялося, авіакомпанія Turkish Airlines включила Київ, Львів та Одесу в оновлений графік польотів з 1 липня.