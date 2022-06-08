Літак з українськими біженцями успішно приземлився у Канаді

Чартерний рейс із біженцями з України приземлився у канадському місті Монктон провінції Нью-Брансвік.
Про це повідомляє CBC.
Загалом на борту літака перебували 170 біженців із України.
Українців у міжнародному аеропорту зустріли представники уряду Нью-Брансвіка, зокрема, прем'єр-міністр провінції Брайан Хіггс.
Усі дорослі пасажири після посадки літака отримали інформаційні матеріали про провінцію, а діти – пакетики з розмальовками, олівцями та смаколиками.
Про це повідомляє CBC.
Загалом на борту літака перебували 170 біженців із України.
Українців у міжнародному аеропорту зустріли представники уряду Нью-Брансвіка, зокрема, прем'єр-міністр провінції Брайан Хіггс.
Усі дорослі пасажири після посадки літака отримали інформаційні матеріали про провінцію, а діти – пакетики з розмальовками, олівцями та смаколиками.
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