Найнебезпечнішою країною Європи для журналістів залишається росія - "Репортери без кордонів"

09:59 02 січня Київ, Україна

Найбільш небезпечною країною в Європі для медійників, як і раніше, залишається російська федерація. Тут за останні 20 років загинуло найбільше журналістів – 25 людей.



Про це йдеться у щорічному звіті організації "Репортери без кордонів" (RSF).





Україна на другому місці у цьому рейтингу: з 24 лютого, за даними звіту, тут загинули 8 журналістів. За останні 19 років – 12.

На третьому місці – Туреччина. Франція посіла четверте місце з найбільшою кількістю жертв через теракт у редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo у Парижі у 2015 році.

“За цими цифрами стоять особа, особистість, талант та відданість тих, хто заплатив життям за збір інформації, пошук правди та пристрасть до журналістики. У кожному із своїх щорічних оглядів RSF продовжувала документувати невиправдане насильство, спрямоване безпосередньо проти співробітників ЗМІ. Кінець цього року – слушний час, щоб віддати їм належне і закликати до повної поваги до безпеки журналістів, де б вони не працювали…” – зазначив Крістоф Делуар, Генеральний секретар організації.

Також у звіті йдеться, що за останні 20 років було вбито 81 жінку-журналістку - 4,86% від загальної кількості загиблих у ЗМІ.



З 2012 року вбили 52 журналісток, у багатьох випадках через розслідування прав жінок. За кілька останніх років кількість убитих журналісток різко зросла, так, у 2017 році вбили десять журналісток (проти 64 журналістів-чоловіків) – це рекордні 13,5% від загальної кількості загиблих у ЗМІ того року.



Цього року в усьому світі загинули 57 журналістів, 533 затримали, 65 взяли в заручники, а 49 вважаються зниклими безвісти.



З 2003 року, коли "Репортери без кордонів" розпочали свою діяльність, у світі загинули 1668 журналістів.