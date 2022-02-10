Самоізоляцію можна буде перервати на 8-й день

13:18 19 вересень Київ, Україна

У Міністерстві охорони здоров'я України прийняли рішення про зміну стандартів надання медичної допомоги людям, які перебувають на лікуванні від коронавірусу. Тепер самоізоляцію можна перервати достроково на 8-й день хвороби, однак для цього потрібно зробити ПЛР-тест за власні гроші.