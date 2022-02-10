Самоізоляцію можна буде перервати на 8-й день

У Міністерстві охорони здоров'я України прийняли рішення про зміну стандартів надання медичної допомоги людям, які перебувають на лікуванні від коронавірусу. Тепер самоізоляцію можна перервати достроково на 8-й день хвороби, однак для цього потрібно зробити ПЛР-тест за власні гроші.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ході свого брифінгу в суботу, 19 вересня.
За його словами, українці на 8-й день самоізоляції можуть здати ПЛР-тест, і якщо тест виявиться негативним, то людина може достроково перервати вимушену самообсервацію.
"На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді. Але людина робить це за власні кошти", - додав Степанов.
Також МОЗ дозволив особам, які пройшли двотижневу самоізоляцію, за умови відсутності коронавірусної симптоматики не робити ПЛР-тест. Якщо симптоми присутні, потрібно звернутися за рекомендаціями до сімейного лікаря.
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