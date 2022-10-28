Найпотужніша машина для розмінування Armtrac вже працює у Харківській області.

09:24 28 жовтня Київ, Україна

Британська машина-сапер Armtrac 400, яку придбали на пожертвування фандрейзинговій платформі United24, вже працює у Харківській області.



Вартість однієї машини – понад 18 мільйонів гривень.

Armtrac 400 можна дистанційно керувати з відстані до 800 метрів, що гарантує оператору повну безпеку. Керувати засобом можна і вручну – усередині броньованої та звукоізольованої кабіни.



Машина може за годину зачищати майже 2,5 тисячі квадратних метрів території від вибухонебезпечних предметів на глибині до 55 сантиметрів.. Крім того, конструкція Armtrac дозволяє убезпечити машину від протитанкових мін вагою до 10 кілограмів.

«Armtrac 400 – найбільший та найефективніший у своєму класі транспортний засіб для розмінування [...] Зараз ми продовжуємо збір на другий Armtrac 400», – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров наголосив, що ДСНС щодня знешкоджують від 1000 до 1500 боєприпасів.. А нова техніка допоможе робити це ще швидше та безпечніше.