Сайт міноборони рф зник із видачі Google

21:33 05 квітня Київ, Україна

Зараз, якщо ввести запит "міноборони", "міноборони росії" або "міноборони рф" у пошуку Google , видається безліч інформації - від новин до посилання на Вікіпедію та офіційних облікових записів у соціальних мережах, включаючи канал YouTube міноборони. Але не офіційний сайт міноборони росії, навіть якщо ввести запит "міноборони рф офіційний сайт".

За запитом "міноборони" у топі Google йде сайт українського відомства:

Також із видачі Google зник сайт держзакупівель. Замість головних сторінок сайтів інших російських держвідомств, наприклад, міністерства юстиції рф, мвс та російського уряду, пошуковик показує їхні внутрішні сторінки.