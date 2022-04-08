Сайт міноборони рф зник із видачі Google

Зараз, якщо ввести запит "міноборони", "міноборони росії" або "міноборони рф" у пошуку Google, видається безліч інформації - від новин до посилання на Вікіпедію та офіційних облікових записів у соціальних мережах, включаючи канал YouTube міноборони. Але не офіційний сайт міноборони росії, навіть якщо ввести запит "міноборони рф офіційний сайт".
За запитом "міноборони" у топі Google йде сайт українського відомства:
Також із видачі Google зник сайт держзакупівель. Замість головних сторінок сайтів інших російських держвідомств, наприклад, міністерства юстиції рф, мвс та російського уряду, пошуковик показує їхні внутрішні сторінки.
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