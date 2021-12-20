Садовий вводить посилений карантин

13:13 17 березень Київ, Україна

Львівська мерія прийняла рішення про введення на території Львова та Львівської області умов посиленого карантину, які будуть діяти з 19 по 28 березня.
 
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади вводимо посилений карантин, який буде діяти до 28 березня", - зазначив Садовий.

Карантин передбачає наступні обмеження:

🔹 молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;
🔹 припиняють роботу всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
🔹 заклади громадського харчування працюють "на винос" і доставку;
🔹 в торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки і зоомагазини;
🔹 господарчі магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;
🔹 всі масові заходи переносяться;
🔹 салони краси і спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.
"Чому ми вирішили не чекати рішення Кабміну і приймати такі рішення зараз? Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Потрібно зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця в лікарнях і поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх по можливості залишатися вдома, носити маски та дотримуватися дистанції. Давайте разом допоможемо нашим медикам і врятуємо життя своє і своїх близьких. Вибачте за незручності. Бережіть себе!", - резюмував Садовий.