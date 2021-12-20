Садовий вводить посилений карантин

Львівська мерія прийняла рішення про введення на території Львова та Львівської області умов посиленого карантину, які будуть діяти з 19 по 28 березня.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади вводимо посилений карантин, який буде діяти до 28 березня", - зазначив Садовий.
Карантин передбачає наступні обмеження:
🔹 молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;
🔹 припиняють роботу всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
🔹 заклади громадського харчування працюють "на винос" і доставку;
🔹 в торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки і зоомагазини;
🔹 господарчі магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;
🔹 всі масові заходи переносяться;
🔹 салони краси і спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.
"Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади вводимо посилений карантин, який буде діяти до 28 березня", - зазначив Садовий.
Карантин передбачає наступні обмеження:
🔹 молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;
🔹 припиняють роботу всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
🔹 заклади громадського харчування працюють "на винос" і доставку;
🔹 в торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки і зоомагазини;
🔹 господарчі магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;
🔹 всі масові заходи переносяться;
🔹 салони краси і спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.
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