Садовий вводить посилений карантин

13:13 17 березень Київ, Україна

Львівська мерія прийняла рішення про введення на території Львова та Львівської області умов посиленого карантину, які будуть діяти з 19 по 28 березня.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.



"Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади вводимо посилений карантин, який буде діяти до 28 березня", - зазначив Садовий.



Карантин передбачає наступні обмеження:



🔹 молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

🔹 припиняють роботу всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

🔹 заклади громадського харчування працюють "на винос" і доставку;

🔹 в торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки і зоомагазини;

🔹 господарчі магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

🔹 всі масові заходи переносяться;

🔹 салони краси і спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.