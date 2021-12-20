Садовий вводить нові карантинні обмеження

13:11 24 березень Київ, Україна

Для якнайшвидшого виходу Львова з "червоної зони", міська влада прийняла рішення про посилення карантинних обмежень в місті і області.

Про це в середу, 24 березня, повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.



"Рішення комісії з надзвичайних ситуацій. Заборонено роботу: непродовольчих ринків; закладів харчування, крім онлайн-замовлень і "на винос"; торгово-розважальних центрів; розважальних закладів та нічних клубів і всіх масових заходів".



У той самий час в місті продовжать працювати аптеки, зоомагазини, квіткові і насіннєві магазини, магазини з продажу засобів зв'язку, майстерні для ремонту одягу, взуття та електроприладів. А салони краси, фітнес-центри, спортивні зали, і басейни працюють тільки за попереднім індивідуальним записом.



Школи залишаються на дистанційному навчанні. А транспорт продовжить працювати в посиленому карантинному режимі.



За словами Садового, такі обмеження будуть діяти до виходу Львова з червоної зони. Мер Львова закликав львівські підприємства та бізнес по можливості перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.