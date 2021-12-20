Садовий кличе на допомогу медиків

Високий рівень госпіталізації у Львові призвів до браку медперсоналу, через це мер міста Андрій Садовий звернувся за допомогою до всіх медиків України, які можуть надати підтримку львівським лікарям.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.
За його даними, у Львівській області госпіталізують до 300 COVID-пацієнтів. За минулу добу в лікарні надійшла рекордна кількість пацієнтів - 338.
Він попросив усіх медичних працівників, готових приїхати до Львова для лікування пацієнтів з коронавірусом, зателефонувати на гарячу лінію міста - 1580 або заповнити онлайн-форму.
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