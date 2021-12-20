Садовий кличе на допомогу медиків

12:17 22 березень Київ, Україна

Високий рівень госпіталізації у Львові призвів до браку медперсоналу , через це мер міста Андрій Садовий звернувся за допомогою до всіх медиків України, які можуть надати підтримку львівським лікарям.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.

"Нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників", - написав Садовий.

За його даними, у Львівській області госпіталізують до 300 COVID-пацієнтів. За минулу добу в лікарні надійшла рекордна кількість пацієнтів - 338.

"Знаю, що у нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу... Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатися до порятунку людей", - підкреслив міський голова.

Він попросив усіх медичних працівників, готових приїхати до Львова для лікування пацієнтів з коронавірусом, зателефонувати на гарячу лінію міста - 1580 або заповнити онлайн-форму.