Садовий кличе на допомогу медиків

12:17 22 березень Київ, Україна

Високий рівень госпіталізації у Львові призвів до браку медперсоналу, через це мер міста Андрій Садовий звернувся за допомогою до всіх медиків України, які можуть надати підтримку львівським лікарям.
 
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.
"Нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників", - написав Садовий.
За його даними, у Львівській області госпіталізують до 300 COVID-пацієнтів. За минулу добу в лікарні надійшла рекордна кількість пацієнтів - 338.
"Знаю, що у нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу... Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатися до порятунку людей", - підкреслив міський голова.
Він попросив усіх медичних працівників, готових приїхати до Львова для лікування пацієнтів з коронавірусом, зателефонувати на гарячу лінію міста - 1580 або заповнити онлайн-форму.
"Гідна фінансова компенсація гарантована!", - пообіцяв Садовий.