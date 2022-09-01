Саакашвілі заявив, що хоче боротися за Україну

"Я в полоні, ув'язнений у Грузії, але моє серце в Україні. Моє здоров'я підірване, але хочу, щоб співгромадяни українці знали, що мене підтримує духовно та фізично героїзм наших солдатів, єдність народу, лідерство президента Зеленського, підтримка всього світу України та моя власна безмежна віра у перемогу. Я хочу свободи для України і хочу безпосередньо брати участь у боротьбі та впевнений, що українці своїх не кидають і пам'ятатимуть про мене" - Саакашвілі.