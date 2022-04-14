З завтрашнього дня в Полтаві підвищують вартість проїзду в громадському транспорті

15:21 16 липня Київ, Україна

Полтавська міська рада встановила нові тарифи на перевезення пасажирів в громадському транспорті міста.



Про це повідомляє пресслужба Полтавської міськради в п'ятницю, 16 липня.

"Було прийнято рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті м Полтава . Згідно з рішенням, тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті - автобусі, який працює в звичайному режимі руху, який здійснюється в м. Полтава суб'єктами господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання, складає 8,00 грн (вартість разового проїзду одного пасажира). Тариф на перевезення пасажирів міським електричним транспортом - тролейбусом, здійснюване КП Полтаваелектроавтотранс Полтавської міськради, встановлюється на рівні 6,00 грн (вартість одного пасажироперевезення)", - сказано в повідомленні.

Тарифи набувають чинності вже в суботу, 17 липня.



Крім того, місячні проїзні на тролейбус тепер будуть коштувати: для учнів шкіл - 90 грн; для студентів денної форми навчання - 120 грн; для громадян - 240 грн; для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій - 360 грн.