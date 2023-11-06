Відсьогодні в Україні діє заборона на феєрверки та петарди

В Україні з 6 листопада заборонено використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Закон № 7438 набув чинності.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
За законом забороняється використання, продаж та передача феєрверків, салютів та петард.
Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Що забороняє закон
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
За законом забороняється використання, продаж та передача феєрверків, салютів та петард.
Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Що забороняє закон
- використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.
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