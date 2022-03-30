З сьогоднішнього дня у Києві відкрито Південний міст для громадського транспорту

08:46 30 березня Київ, Україна

У Києві 30 березня буде відкрито Південний міст для громадського транспорту. Для руху на своїх автомобілях відкрито Північний та Дарницькі мости. Про це повідомляє прес-служба КМДА.



Так, через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до Тростянецької та №91 від вулиці Ганни Ахматової до станції метро Голосіївська.



Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.



Водіям нагадують, що вони мають пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.