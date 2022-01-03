Відсьогодні Укрзалізниця відновила рух поїздів в Чернівецьку область

08:32 22 квітень Київ, Україна

У зв'язку з виходом Чернівецькій області з "червоної" карантинної зони, в її напрямку буде відновлено рух поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.

"Укрзалізниця відновлює курсування поїздів дальнього сполучення з/в Чернівецькій області у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації з 22 квітня. Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки в регіоні", - написав Криклій в Телеграм-каналі.

Зокрема, відновлюється курсування за маршрутом №7/8 Київ-Чернівці-Київ, №117/118 Київ-Чернівці-Київ, №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса, №357/358 Київ-Рахів-Київ.



Міністр зазначив, що продаж квитків на ці напрямки вже відкритий.