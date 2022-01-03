Відсьогодні Укрзалізниця відновила рух поїздів в Чернівецьку область

У зв'язку з виходом Чернівецькій області з "червоної" карантинної зони, в її напрямку буде відновлено рух поїздів "Укрзалізниці".
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.
Зокрема, відновлюється курсування за маршрутом №7/8 Київ-Чернівці-Київ, №117/118 Київ-Чернівці-Київ, №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса, №357/358 Київ-Рахів-Київ.
Міністр зазначив, що продаж квитків на ці напрямки вже відкритий.
Міністр зазначив, що продаж квитків на ці напрямки вже відкритий.
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