Відсьогодні українці мають право вимагати від продавця електронні гарантійні талони на техніку

11:25 25 липня Київ, Україна

Відсьогодні набув юридичної сили закон, відповідно до якого продавці побутової техніки зобов'язані надавати покупцю гарантійні документи на придбаний товар в електронному вигляді.



Про це повідомляє "Голос України".



Зокрема, продавець може надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорти або будь-які інші документи, що додаються до товару) в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника.



У разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті виробника в установленому ним порядку.



Також на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному вебсайті виробника і оформлення гарантійних зобов'язань в електронному вигляді здійснюються продавцем при продажу таких товарів.



На вимогу споживача продавець також повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.