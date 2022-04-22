З приходом пандемії в Україні зросла кількість жертв домашнього насильства

07:22 26 листопада Київ, Україна

Вимушена самоізоляція, безробіття, нестача матеріальних коштів стали причиною зростання домашнього насильства серед громадян України.



Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.



"Протягом року за статтею домашнє насильство (ст.126-1 КК України) зареєстровано більше ніж 2 700 правопорушень, в минулому році - 1,5 тис. У 2020 році 1,7 тис. проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, проти 758 в минулому році", - написала генпрокурорка.



Крім того, Венедиктова зазначила, що каталізатором домашнього насильства стала також і пандемія.



"В результаті зростання безробіття, самоізоляції та з інших причин рівень домашнього насильства в країні виріс, і проблема гостро потребує вирішення", - написала вона.



Генеральна прокурорка вважає, що Україна повинна нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству. Так, за її словами, основні положення Стамбульської конвенції по криміналізації діянь, пов'язаних з домашнім насильством, вже реалізовані в українському законодавстві, і прокурори спільно зі слідчими активно залучають до відповідальності тих, хто піднімає руку на жінок і дітей.



"В середньому одне кримінальне провадження такої категорії розслідується протягом всього 30 днів і направляється в суд", - додала Венедиктова.