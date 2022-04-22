З підконтрольної українській владі території Донбасу виїхало три чверті населення

14:19 22 квітня Київ, Україна

З території Донецької області, підконтрольної Україні, з початку повномасштабного російського вторгнення змогли евакуюватись три чверті населення.



Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Дані про кількість евакуйованих не містять інформації про кількість людей, які змогли виїхати з Маріуполя, бо, як каже Кириленко, ситуація там трагічна і нею займаються окремо.

"По всій іншій території я наведу цифри: до 24 лютого 2022 року постійне населення було 1 мільйон 670 тисяч. Наразі були різні підрахунки, але те, що я бачив, це 430 тисяч населення залишилися на всій території”, – зазначив чиновник.

Минулої доби, наприклад, з регіону вдалося вивезти близько сотні людей. Також у Запоріжжя 21 квітня автобусами з Маріуполя змогли приїхати 79 людей – це жінки, діти та люди похилого віку. Повномасштабну евакуацію провести не вдалося, бо російські військові її зірвали.



Досі не вдається вивезти чоловіків із Маріуполя, бо окупанти тримають велику їхню кількість у фільтраційних таборах та забороняють залишати територію міста. Загалом із кінця лютого до Запоріжжя виїхали близько 100 тисяч маріупольців.



У найбільшому після Маріуполя місті Краматорську області із 200 тисяч жителів залишилося трохи більше 40 тисяч.



Кириленко зазначає, що ситуація на Донбасі є дуже гострою.

Крім того, що бої йдуть по лінії наступу противника, вони (російські військові) також постійно обстрілюють міста, відносно віддалені від лінії фронту. Відносно – це 30–40 кілометрів. Ракетні та авіаудари вони завдають по Краматорську та іншим великим містам. Ми постійно закликаємо людей евакуюватись. Для тих, хто не має автомобілів, є автобусне сполучення. Керівники міст доводять населенню інформацію про пункти збору та маршрути", - сказав Кириленко.

Евакуацію із населених пунктів Донбасу, незважаючи на обстріл, проводять щодня.