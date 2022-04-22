З підконтрольної українській владі території Донбасу виїхало три чверті населення

З території Донецької області, підконтрольної Україні, з початку повномасштабного російського вторгнення змогли евакуюватись три чверті населення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Дані про кількість евакуйованих не містять інформації про кількість людей, які змогли виїхати з Маріуполя, бо, як каже Кириленко, ситуація там трагічна і нею займаються окремо.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Дані про кількість евакуйованих не містять інформації про кількість людей, які змогли виїхати з Маріуполя, бо, як каже Кириленко, ситуація там трагічна і нею займаються окремо.
Минулої доби, наприклад, з регіону вдалося вивезти близько сотні людей. Також у Запоріжжя 21 квітня автобусами з Маріуполя змогли приїхати 79 людей – це жінки, діти та люди похилого віку. Повномасштабну евакуацію провести не вдалося, бо російські військові її зірвали.
Досі не вдається вивезти чоловіків із Маріуполя, бо окупанти тримають велику їхню кількість у фільтраційних таборах та забороняють залишати територію міста. Загалом із кінця лютого до Запоріжжя виїхали близько 100 тисяч маріупольців.
У найбільшому після Маріуполя місті Краматорську області із 200 тисяч жителів залишилося трохи більше 40 тисяч.
Кириленко зазначає, що ситуація на Донбасі є дуже гострою.
Досі не вдається вивезти чоловіків із Маріуполя, бо окупанти тримають велику їхню кількість у фільтраційних таборах та забороняють залишати територію міста. Загалом із кінця лютого до Запоріжжя виїхали близько 100 тисяч маріупольців.
У найбільшому після Маріуполя місті Краматорську області із 200 тисяч жителів залишилося трохи більше 40 тисяч.
Кириленко зазначає, що ситуація на Донбасі є дуже гострою.
Евакуацію із населених пунктів Донбасу, незважаючи на обстріл, проводять щодня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі