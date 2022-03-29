З початком війни до України повернулося понад 510 тисяч громадян

07:36 29 березня Київ, Україна

З початку російського вторгнення 24 лютого до України повернулося понад 510 тисяч громадян. Понад три чверті з них – чоловіки.



Натомість виїхало з України 3,2 мільйона громадян. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.



"Загалом з 24 лютого на в'їзд пройшли понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75 - 80 відсотків, становлять чоловіки", - сказав Демченко.