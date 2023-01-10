З початку вторгнення росії загинуло понад 16 тисяч людей, ексгумовано понад тисячу тіл з місць масових поховань

У 2022 році в результаті повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 16502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких було ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.
Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції України.
Так, за даними ГСУ Нацполіції, з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року на території України виявлено 16502 загиблих, а саме:
Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції України.
Так, за даними ГСУ Нацполіції, з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року на території України виявлено 16502 загиблих, а саме:
- у Донецькій – 4746,
- у Харківській – 3784,
- у Миколаївській – 2207,
- у Київській – 2072,
- у Чернігівській – 899,
- у Луганській – 815,
- у Херсонській – 686,
- у Сумській – 341,
- у Житомирській – 283,
- у Запорізькій – 66.
На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, з яких у Донецькій області - 3 (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), Київській - 14 (ексгумовано 177 осіб), Харківській - 2 (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовців).
У ГСУ зазначають, що не ведуть облік кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення у будинках та на вулицях деокупованих територій.
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