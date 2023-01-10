З початку вторгнення росії загинуло понад 16 тисяч людей, ексгумовано понад тисячу тіл з місць масових поховань

18:10 10 січня Київ, Україна

У 2022 році в результаті повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 16502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких було ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.



Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції України.



Так, за даними ГСУ Нацполіції, з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року на території України виявлено 16502 загиблих, а саме:

у Донецькій – 4746,

у Харківській – 3784,

у Миколаївській – 2207,

у Київській – 2072,

у Чернігівській – 899,

у Луганській – 815,

у Херсонській – 686,

у Сумській – 341,

у Житомирській – 283,

у Запорізькій – 66.

На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, з яких у Донецькій області - 3 (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), Київській - 14 (ексгумовано 177 осіб), Харківській - 2 (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовців).

"З зазначеної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (зазначити точну кількість таких осіб неможливо у зв'язку з не завершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", - наголошується у повідомлені.

У ГСУ зазначають, що не ведуть облік кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення у будинках та на вулицях деокупованих територій.