З початку вторгнення платформа United24 зібрала майже $500 мільйонів

07:38 13 листопада Київ, Україна

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський запустив платформу UNITED24 , яка змінила правила гри у світовому фандрейзингу. За півтора року платформа зібрала на підтримку України понад 490 мільйонів доларів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці.

"Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, приєднуються нові посли та компанії. Все, щоб рятувати життя. Все, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей", - написав Зеленський.

Він також подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну.