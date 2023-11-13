З початку вторгнення платформа United24 зібрала майже $500 мільйонів

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський запустив платформу UNITED24, яка змінила правила гри у світовому фандрейзингу. За півтора року платформа зібрала на підтримку України понад 490 мільйонів доларів.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці.
Він також подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну.
Серед послів UNITED24 — співачка та актриса Барбара Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер та Міша Коллінз, актриси Кетрін Вінник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус Стерн, підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ і економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Брітт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Олександр Зінченко.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі