З початку війни до ЗСУ добровільно приєдналися понад 11 тисяч жінок

З початку повномасштабної війни росії проти України до лав Збройних сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок.
Про це в Telegram повідомив командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Про це в Telegram повідомив командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, у Сухопутних військах проходить службу понад 16 тисяч військовослужбовців-жінок, у Повітряних силах – понад 7 тисяч, у Військово-морських силах – близько 2 тисяч, у Десантно-штурмових військах – близько 1 тисячі, у Силах територіальної оборони – більше 3 тисяч. Інші служать в інших складових Сил оборони.
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