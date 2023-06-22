З початку війни до ЗСУ добровільно приєдналися понад 11 тисяч жінок

17:44 22 червня Київ, Україна

З початку повномасштабної війни росії проти України до лав Збройних сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок.



Про це в Telegram повідомив командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"З першого дня війни вони нарівні з чоловіками стояли у чергах до територіальних центрів комплектування, щоб приєднатися до захисту України", - йдеться у повідомленні Сергія Наєва.

За його словами, у Сухопутних військах проходить службу понад 16 тисяч військовослужбовців-жінок, у Повітряних силах – понад 7 тисяч, у Військово-морських силах – близько 2 тисяч, у Десантно-штурмових військах – близько 1 тисячі, у Силах територіальної оборони – більше 3 тисяч. Інші служать в інших складових Сил оборони.