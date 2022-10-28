З початку війни до психологів та психіатрів звернулися 650 тисяч людей

З початку війни до психологів та психіатрів у системі охорони здоров'я звернулося 650 тисяч осіб, проте повномасштабне вторгнення росії все одно матиме критичні наслідки для психічного здоров'я українців.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Також Ляшко наголосив, що не потрібно ігнорувати сигнали психіки та за необхідності звертатися до фахівців.
З боку держави, за його словами, має бути доступ до медичної чи психологічної допомоги та доступ до лікарських засобів.
Наразі у програмі "Доступні ліки" 13 препаратів повністю безкоштовні для пацієнтів із психічними порушеннями, їхню вартість компенсує держава.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі