З початку війни до психологів та психіатрів звернулися 650 тисяч людей

07:39 28 жовтня Київ, Україна

З початку війни до психологів та психіатрів у системі охорони здоров'я звернулося 650 тисяч осіб, проте повномасштабне вторгнення росії все одно матиме критичні наслідки для психічного здоров'я українців.



Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“З початку війни до психологів та психіатрів у системі охорони здоров'я звернулося 650 тисяч осіб, вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також велика кількість психологів на різних рівнях як державних, так і недержавних. Це освіта, соціальна політика, ЗСУ, Нацполіція, ДСНС», – сказав Ляшко.

Також Ляшко наголосив, що не потрібно ігнорувати сигнали психіки та за необхідності звертатися до фахівців.

"Саме тому я хочу звернутися до всіх – порушення стану психологічного здоров'я не потрібно соромитися. Нам із радянських часів формувалася певна стигма. Але психологічна підтримка – це норма. Похід до психолога має бути пріоритетом. Треба звернутися до людини, яка професійно скаже, що потрібно зробити», – закликав голова МОЗ.

З боку держави, за його словами, має бути доступ до медичної чи психологічної допомоги та доступ до лікарських засобів.

Наразі у програмі "Доступні ліки" 13 препаратів повністю безкоштовні для пацієнтів із психічними порушеннями, їхню вартість компенсує держава.