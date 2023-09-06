З початку війни з росії та білорусі в Україну повернулися близько 18 тисяч громадян - ДПСУ

17:31 08 серпня Київ, Україна

Дедалі більше українців повертаються до своєї держави з різних куточків світу і навіть з ворожої території. Як повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, з початку повномасштабної війни в Україну через кордон із росією та білоруссю повернулися близько 18 тисяч українців.

"Усім, хто прибуває на український кордон, військовослужбовці Держприкордонслужби забезпечують доступ на територію України навіть якщо вони не мають достатньо документів, визначених законодавством для перетину кордону", - розповів він.

Демченко зазначив, що жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися додому.

"Це стосується виключно громадян України, які повертаються додому. Інших процедур оформлення щодо виїзду за кордон України чи інших громадян, зокрема іноземців, ця норма не стосується”, - наголосив речник.

Він нагадав, що всі пункти пропуску на кордоні з росією та білоруссю закриті за рішенням уряду, але Україна та прикордонники роблять все можливе для повернення на батьківщину українців, які були змушені виїхати через війну на територію росії.

Зокрема, українці можуть повернутися додому через Сумську область, а також на кордоні з білоруссю – по Волинській області.

Раніше на сайті Мінреінтеграції повідомили, що пункт пропуску Колотилівка (Білгородська область, рф) - Покровка (Сумська область, Україна) відновив свою роботу 5 серпня. Українці, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через росію.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть скористатися евакуаційним поїздом Суми-Київ (відправлення о 6:47 та прибуття о 11:41). Охочі розміститися на Київщині можуть оселитися у модульному містечку у Вишгородському районі.

Раніше Мінекономіки назвало кількість українців за кордоном, а також орієнтовну кількість внутрішніх переселенців у нашій державі.