З початку війни більше половини жителів України перейшли на держмову

16:23 20 жовтня Київ, Україна

57% українців почали спілкуватися більше або перейшли українською з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.



Про це свідчить опитування, яке провело suspilne.media 18-19 жовтня 2022 року.



42% українців почали спілкуватися українською мовою більше. 14% повністю перейшли українською.



Жителі міст із населенням 50 тисяч і менше частіше спілкувалися українською ще до повномасштабного вторгнення, ніж великі міста. Тому збільшення їх спілкування українською мовою не таке виражене, як серед жителів великих міст (54% проти 60% у великих містах). У той же час жителі невеликих населених пунктів частіше за великі міста повністю переходять на українську: 17% — у містах менше 50 тисяч перейшли на українську, а серед міст 50 тисяч і більше лише 11%.



Дослідження було проведено 18-19 жовтня 2022 р.. За допомогою мобільного додатку GRADUS було опитано 1000 респондентів 18-60 років по всій Україні, крім окупованих територій та зон активних бойових дій. Вибірка відображає структуру населення України у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та освітою. Похибка дослідження становить 3,1% із довірчим інтервалом 95%.