З початку повномасштабної війни росії проти України загинули 288 дітей

08:51 13 червня Київ, Україна

Станом на ранок 13 червня 2022 року понад 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії: 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

"Найбільше дітей постраждали у Донецькій – 218, Харківській – 166, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17 та Житомирській областях – 15. Ці дані не є остаточними через неможливість огляду місць, де продовжуються активні бойові дії, і на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

12 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Лисичанськ Луганської області загинув 6-річний хлопчик. А 11 червня через обстріл міста Чортків Тернопільської області зазнала поранень 12-річна дівчинка.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу Маріуполя зазнав травм 8-річний хлопчик.



Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще 17 дітей у Харківській області. Зокрема, 20 травня – обстріл с. Великі Хутори Куп'янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня – обстріл с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено до лікувального закладу 11-річного хлопчика.



Через бомбування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1971 навчальний заклад. Із них 194 зруйновані повністю.