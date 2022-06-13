З початку повномасштабної війни росії проти України загинули 288 дітей

Станом на ранок 13 червня 2022 року понад 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії: 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.
Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
12 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Лисичанськ Луганської області загинув 6-річний хлопчик. А 11 червня через обстріл міста Чортків Тернопільської області зазнала поранень 12-річна дівчинка.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу Маріуполя зазнав травм 8-річний хлопчик.
Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще 17 дітей у Харківській області. Зокрема, 20 травня – обстріл с. Великі Хутори Куп'янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня – обстріл с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено до лікувального закладу 11-річного хлопчика.
Через бомбування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1971 навчальний заклад. Із них 194 зруйновані повністю.
Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще 17 дітей у Харківській області. Зокрема, 20 травня – обстріл с. Великі Хутори Куп'янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня – обстріл с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено до лікувального закладу 11-річного хлопчика.
Через бомбування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1971 навчальний заклад. Із них 194 зруйновані повністю.
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