З початку повномасштабного вторгнення понад дві тисячі українців поїхали на лікування до ЄС

15:18 04 листопада Київ, Україна

Вже понад дві тисячі українців евакуювали з різних регіонів України до клінік Європи. На лікування їдуть не лише ті, хто отримав поранення внаслідок, наприклад, обстрілів, а й українці, які мають онкологію, але не можуть отримати необхідне лікування зараз удома.

Про це повідомили у МОЗ.



Так, із понад двох тисяч українців на лікуванні в ЄС понад пів тисячі – це діти з онкологічними захворюваннями.



Евакуація на лікування відбувається таким чином: пацієнтів транспортують через львівський медичний хаб до аеродрому у Польщі, а потім повітряні шпиталі чи спеціальний авіатранспорт доставляють українців до країн Європи для подальшого лікування.



Цього тижня до медустанов Нідерландів, Норвегії, Фінляндії та Німеччини доставили 23 пацієнтів, які постраждали від ворожих обстрілів і отримали мінно-вибухові травми. Це люди із Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Київської та Івано-Франківської областей.



Також у групі було сім цивільних із онкологічними захворюваннями.