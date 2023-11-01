З початку місяця у Києві обмежили швидкість руху на дорогах

З початку листопада швидкість руху на дорогах Києва обмежена до 50 кілометрів на годину, як оголосила Київська міська державна адміністрація.
Повідомляється, що на ділянках, де раніше дозволялася швидкість 80 кілометрів на годину, вже було знято знаки обмеження швидкості "80". КМДА нагадала, що до цього було 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год, наприклад, ділянки, такі як Набережне шосе, Наддніпрянське шосе, вулиця Саперно-Слобідська, Столичне шосе, проспект Миколи Бажана, проспект Воскресенський, проспект Романа Шухевича, проспект Степана Бандери, вулиця Набережно-Рибальська та Автодорога Р-69.
Водіїв просять дотримуватись встановленого швидкісного режиму на цих ділянках доріг, і утримуватися від перевищення швидкості.
Повідомляється, що на ділянках, де раніше дозволялася швидкість 80 кілометрів на годину, вже було знято знаки обмеження швидкості "80". КМДА нагадала, що до цього було 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год, наприклад, ділянки, такі як Набережне шосе, Наддніпрянське шосе, вулиця Саперно-Слобідська, Столичне шосе, проспект Миколи Бажана, проспект Воскресенський, проспект Романа Шухевича, проспект Степана Бандери, вулиця Набережно-Рибальська та Автодорога Р-69.
Водіїв просять дотримуватись встановленого швидкісного режиму на цих ділянках доріг, і утримуватися від перевищення швидкості.
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