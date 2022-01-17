З початку року Київ відвідали понад 100 тис іноземних туристів

Незважаючи на труднощі, викликані коронавірусом, потік туристів до Києва не зупиняється. За перший квартал 2021 року столицю відвідали 116 тис. іноземних і близько 300 тис. внутрішніх туристів.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Фейсбуці.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Фейсбуці.
До переліку країн, звідки приїхало найбільше мандрівників, увійшли США, Індія, Німеччина, Великобританія, Франція і Грузія. Крім цього, за попередніми підрахунками, столицю відвідали і близько 300 тис. внутрішніх туристів.
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