З початку року Київ відвідали понад 100 тис іноземних туристів

16:05 05 травень Київ, Україна

Незважаючи на труднощі, викликані коронавірусом, потік туристів до Києва не зупиняється. За перший квартал 2021 року столицю відвідали 116 тис. іноземних і близько 300 тис. внутрішніх туристів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Фейсбуці.
«У цьому році найбільше туристів, за даними Держприкордонслужби, приїхали в столицю з Білорусі - 10,5 тис. осіб. Також 8,9 тис. людей приїхали з Ізраїлю і 8,3 тис. - з Туреччини», - зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
До переліку країн, звідки приїхало найбільше мандрівників, увійшли США, Індія, Німеччина, Великобританія, Франція і Грузія. Крім цього, за попередніми підрахунками, столицю відвідали і близько 300 тис. внутрішніх туристів.
«Туристичний збір на початок травня становить 11 млн 670 тис. грн», - сказано в повідомленні.