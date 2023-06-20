З початку цього року в Україні народилося майже 78 тисяч дітей

18:32 19 червня Київ, Україна

За п'ять місяців поточного року в Україні народилося майже 78 тисяч немовлят, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України у Facebook.

"77 тисяч 982 малюки народилися в Україні за п'ять місяців цього військового року", - йдеться у повідомленні.

За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Міністерства юстиції України, найбільше народжень зареєстровано:

місто Київ – 8008;

Львівська область – 6899;

Дніпропетровська область – 5938;

Одеська область – 5643;

Київська область – 4628.

У Мін'юсті зазначили, що в "найгарячіших" областях, буквально, під обстрілами, народилося 154 малюки на Херсонщині та 546 немовлят на Донеччині.