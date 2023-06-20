З початку цього року в Україні народилося майже 78 тисяч дітей

18:32 19 червня Київ, Україна

За п'ять місяців поточного року в Україні народилося майже 78 тисяч немовлят, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України у Facebook.
"77 тисяч 982 малюки народилися в Україні за п'ять місяців цього військового року", - йдеться у повідомленні.
За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Міністерства юстиції України, найбільше народжень зареєстровано:
  • місто Київ – 8008;
  • Львівська область – 6899;
  • Дніпропетровська область – 5938;
  • Одеська область – 5643;
  • Київська область – 4628.
У Мін'юсті зазначили, що в "найгарячіших" областях, буквально, під обстрілами, народилося 154 малюки на Херсонщині та 546 немовлят на Донеччині.