З початку цього року в Україні народилося майже 78 тисяч дітей

За п'ять місяців поточного року в Україні народилося майже 78 тисяч немовлят, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України у Facebook.
За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Міністерства юстиції України, найбільше народжень зареєстровано:
- місто Київ – 8008;
- Львівська область – 6899;
- Дніпропетровська область – 5938;
- Одеська область – 5643;
- Київська область – 4628.
У Мін'юсті зазначили, що в "найгарячіших" областях, буквально, під обстрілами, народилося 154 малюки на Херсонщині та 546 немовлят на Донеччині.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі