З початку 2020 року зафіксовано понад 70 нападів на журналістів

20:01 08 грудня Київ, Україна

Напади на журналістів в Україні - нерідке явище, з початку 2020 року зафіксовано 74 акти фізичної агресії стосовно представників ЗМІ.

Про це повідомляє Національний союз журналістів України.

"25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів сталися за три місяці осені 2020 року... 12 інцидентів, пов'язаних з фізичною агресією і грубою перешкодою професійній діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів України в жовтні, ще шість - в листопаді, раніше у вересні повідомлялося про сім інцидентів. Всього з початку 2020 року зафіксовано 74 таких інциденти", - йдеться в повідомленні НСЖУ.

Відзначається, що за останні чотири роки це найбільша кількість інцидентів, що фіксувалася восени. Менше нападали на журналістів в 2019 році (16 інцидентів протягом вересня-листопада).

"Головною причиною зростання агресії в кінці цього року є напружена кампанія з місцевих виборів і конфліктна поведінка порушників введеного урядом карантину. Досить поширеними за останні два місяці були і напади на журналістів з боку представників охорони тих чи інших об'єктів і активне "небажання" дозволити співробітникам ЗМІ проводити зйомку або збір інформації", - зазначено в повідомленні.

За словами голови НСЖУ Сергія Томіленка, українські журналісти ризикують здоров'ям і життям, намагаючись виконувати свої професійні обов'язки.