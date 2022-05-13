З кінця лютого в Україні зникли безвісти понад 1,2 тис дітей

19:25 13 травня Київ, Україна

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зареєстрували 1 тисячу 112 звернень про зникнення безвісти дітей.



Про це на брифінгу повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

«За час війни надійшло 1112 звернень про зникнення дітей безвісти. Цих дітей 1214», — повідомила вона із посиланням на дані Управління ювенальної превенції Національної поліції України.

За її словами, у розшуку станом на 13 травня залишаються 90 дітей. Двох із зниклих дітей знайшли мертвими.

Чиновниця зазначила, що 2 тисячі 389 дітей насильно вивезли до росії: “Почасти ми знаємо, хто ці діти та де вони перебувають. Частково ведуться пошукові дії. Задіяні максимально різні міжнародні організації, зокрема, Міжнародний Червоний Хрест”.



Серед таких кейсів є випадки розлучення дітей з батьками і, як каже Герасимчук, йдеться не лише про Маріуполь, а й про інші тимчасово окуповані території.



Ще у квітні в рф почали говорити про спрощення усиновлення росіянами українських дітей, депортованих до країни, проте досі у публічному полі не з'являлося новин про ухвалення таких змін.

"Але варто не забувати, що є таємниця усиновлення і навряд чи про усиновлення писатимуть у соцмережах. Хоча хто знає, чого чекати від росії”, – додає Герасимчук.

Станом на 13 травня, за даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок російської агресії в Україні загинуло 226 дітей, а кількість поранених досягла 420. Герасимчук зазначила, що наразі 218 дітей продовжують лікування у медичних закладах, а найбільше серед тих, хто звернувся за допомогою, дітей віком від 7 до 14 років – близько 51%.



Більшість дітей, а саме 93% отримали мінно-вибухові та вогнепальні поранення. Також 14 дітям ампутували кінцівки.



Загалом, як каже Гарасимчук, кількість дітей, які отримали травму через війну, можна оцінити більш ніж у 7 мільйонів.

"Коли мене запитують, а скільки українських дітей отримали травми, пов'язані з війною, то я говорю, що це понад 7 мільйонів дитячого населення України. Це абсолютно кожна дитина, яка чула сирени, бачить реакцію батьків та їхні переживання, яка змушена була переїхати територією країни або за її межі, яка втратила можливість ходити до школи, яка чекає на маму чи тата, а іноді й обох батьків, які захищають Україну на фронті", – сказала Гарасимчук.

В Україні готують державну програму психологічної допомоги, але наразі цю сферу охоплюють громадський сектор та міжнародні організації.