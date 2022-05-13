З кінця лютого в Україні зникли безвісти понад 1,2 тис дітей

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зареєстрували 1 тисячу 112 звернень про зникнення безвісти дітей.
Про це на брифінгу повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.
Про це на брифінгу повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.
За її словами, у розшуку станом на 13 травня залишаються 90 дітей. Двох із зниклих дітей знайшли мертвими.
Чиновниця зазначила, що 2 тисячі 389 дітей насильно вивезли до росії: “Почасти ми знаємо, хто ці діти та де вони перебувають. Частково ведуться пошукові дії. Задіяні максимально різні міжнародні організації, зокрема, Міжнародний Червоний Хрест”.
Серед таких кейсів є випадки розлучення дітей з батьками і, як каже Герасимчук, йдеться не лише про Маріуполь, а й про інші тимчасово окуповані території.
Ще у квітні в рф почали говорити про спрощення усиновлення росіянами українських дітей, депортованих до країни, проте досі у публічному полі не з'являлося новин про ухвалення таких змін.
Серед таких кейсів є випадки розлучення дітей з батьками і, як каже Герасимчук, йдеться не лише про Маріуполь, а й про інші тимчасово окуповані території.
Ще у квітні в рф почали говорити про спрощення усиновлення росіянами українських дітей, депортованих до країни, проте досі у публічному полі не з'являлося новин про ухвалення таких змін.
Станом на 13 травня, за даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок російської агресії в Україні загинуло 226 дітей, а кількість поранених досягла 420. Герасимчук зазначила, що наразі 218 дітей продовжують лікування у медичних закладах, а найбільше серед тих, хто звернувся за допомогою, дітей віком від 7 до 14 років – близько 51%.
Більшість дітей, а саме 93% отримали мінно-вибухові та вогнепальні поранення. Також 14 дітям ампутували кінцівки.
Загалом, як каже Гарасимчук, кількість дітей, які отримали травму через війну, можна оцінити більш ніж у 7 мільйонів.
Більшість дітей, а саме 93% отримали мінно-вибухові та вогнепальні поранення. Також 14 дітям ампутували кінцівки.
Загалом, як каже Гарасимчук, кількість дітей, які отримали травму через війну, можна оцінити більш ніж у 7 мільйонів.
В Україні готують державну програму психологічної допомоги, але наразі цю сферу охоплюють громадський сектор та міжнародні організації.
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