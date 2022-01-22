З червня поїзди "Укрзалізниці" починають курсувати до Відня і Австрії
13:22 06 травень Київ, Україна
Уже на початку літа українці зможуть дістатися до Відня і Австрії прямим поїздом від "Укрзалізниці".
Про це в Telegram повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення... В червні відновлюємо міжнародні залізничні подорожі. Як повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, вже досягнуто відповідних домовленостей з Австрією та Угорщиною", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ведуться переговори з PKP Intercity і польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.
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