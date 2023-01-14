З лютого припиняються виплати українським біженцям в Ізраїлі

07:29 14 січня Київ, Україна

Ізраїль у лютому зупинить щомісячні виплати українцям після закінчення терміну дії відповідного розпорядження. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомляє Haaretz.

Зазначається, що уряд Ізраїлю не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України, виплату буде припинено у лютому.

Загалом майже 24 тисячі іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і з наступного місяця 26 тисяч нинішніх отримувачів так званого гранту, що коригує, перестануть його отримувати.

Але ще деякий час українці отримуватимуть виплати, оскільки їм ще не повністю виплатили допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі 5,9 млн. доларів.

Раніше повідомлялося, що українським біженцям буде складніше влаштуватися в Ізраїлі, оскільки уряд країни вирішив обмежити трудові права новоприбулих.