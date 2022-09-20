З деокупованої Харківщини планують масштабну евакуацію

13:57 20 вересня Київ, Україна





Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина



Ще до деокупації місцева влада, наприклад, в Ізюмі говорила, що місто було знищено майже повністю. За оцінкою заступника міського голови Володимира Мацокіна, руйнування більше, ніж після Другої світової війни.



Верещук не назвала приблизну кількість людей, яких влада планує евакуювати з Харківщини, але сказала, що розпочне роботи вже за кілька днів. З території деокупованих регіонів Харківської області організують добровільну евакуацію населення. Це пов'язано з майбутньою зимою, яку частина населених пунктів зустріне без світла та тепла.Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук Ще до деокупації місцева влада, наприклад, в Ізюмі говорила, що місто було знищено майже повністю. За оцінкою заступника міського голови Володимира Мацокіна, руйнування більше, ніж після Другої світової війни.Верещук не назвала приблизну кількість людей, яких влада планує евакуювати з Харківщини, але сказала, що розпочне роботи вже за кілька днів.

“У нас є оперативний план евакуації, і справді є проблема з комунікацією, оскільки немає там відновленого живлення, а отже, немає провайдерів, немає можливості донести [інформацію] до людей. Залишається кілька рішень, які ми точно використаємо", – розповіла міністр.

Насамперед план передбачає побудинковий обхід поліціянтами та волонтерами, щоб зібрати список охочих тимчасово залишити будинок.

“Евакуацію пропонуватимемо кожному… Разом із місцевою владою, поліцією, волонтерами складатимемо списки. Буде найближчим часом зроблено чат”, – додала вона.

На звільнених територіях Харківщини запустили пілотний проєкт: разову грошову допомогу людям, які змушені були жити під окупацією. Влада виплачує по 1200 гривень.



Нагадаємо, що внаслідок контрнаступу українських військових на Харківщині звільнили понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів території з майже 400 населеними пунктами. Російські війська тимчасово контролюють лише 6% території області.