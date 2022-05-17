З Азовсталі продовжується евакуація українських бійців

18:50 17 травня Київ, Україна

У Маріуполі також триває евакуація українських бійців, які перебували на Азовсталі.

 
У вівторок, 17 травня, як мінімум сім автобусів із українськими військовослужбовцями покинули Азовсталь у Маріуполі, повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на слова очевидців.

Вони поїхали у супроводі російських окупантів. За інформацією агентства, українські військовослужбовці не поранені, також невідома їхня точна кількість.

Українська сторона офіційно поки що не коментує цієї інформації.

Увечері 16 травня розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з Азовсталі.

З території металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі до непідконтрольних Києву населених пунктів вивезли перших 264 українських військових: 53 тяжко поранених доправили до лікарні в Новоазовську, решту 211 - до Оленівки.

Для подальшого повернення бійців додому буде проведено процедуру обміну.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що процес евакуації військових триває і відбувається він за посередництва ООН та Червоного Хреста.