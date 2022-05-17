З Азовсталі продовжується евакуація українських бійців

У Маріуполі також триває евакуація українських бійців, які перебували на Азовсталі.
У вівторок, 17 травня, як мінімум сім автобусів із українськими військовослужбовцями покинули Азовсталь у Маріуполі, повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на слова очевидців.
Вони поїхали у супроводі російських окупантів. За інформацією агентства, українські військовослужбовці не поранені, також невідома їхня точна кількість.
Українська сторона офіційно поки що не коментує цієї інформації.
Увечері 16 травня розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з Азовсталі.
З території металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі до непідконтрольних Києву населених пунктів вивезли перших 264 українських військових: 53 тяжко поранених доправили до лікарні в Новоазовську, решту 211 - до Оленівки.
Для подальшого повернення бійців додому буде проведено процедуру обміну.
Пізніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що процес евакуації військових триває і відбувається він за посередництва ООН та Червоного Хреста.
Вони поїхали у супроводі російських окупантів. За інформацією агентства, українські військовослужбовці не поранені, також невідома їхня точна кількість.
Українська сторона офіційно поки що не коментує цієї інформації.
Увечері 16 травня розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з Азовсталі.
З території металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі до непідконтрольних Києву населених пунктів вивезли перших 264 українських військових: 53 тяжко поранених доправили до лікарні в Новоазовську, решту 211 - до Оленівки.
Для подальшого повернення бійців додому буде проведено процедуру обміну.
Пізніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що процес евакуації військових триває і відбувається він за посередництва ООН та Червоного Хреста.
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