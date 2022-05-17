З «Азовсталі» евакуювали понад 260 захисників Маріуполя

10:06 17 травня Київ, Україна

За участю ЗСУ, української розвідки, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН було організовано спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців полку спецпризначення Національної гвардії "Азов" із заводу "Азовсталь" , які протягом кількох тижнів героїчно захищали Маріуполь.

Бійців вивезли на непідконтрольну територію України.



Заступник міністра оборони України Ганни Маляр підтвердила: з «Азовсталі» до лікарні в Новоазовську було вивезено 53 тяжко поранених. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки.

"Для подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну", - повідомила Маляр.

Джерело Reuters на місці подій розповіло, що із заводу «Азовсталь» у Маріуполі виїхали близько 10 автобусів з українськими військовими,

які протягом кількох тижнів захищали єдину непідконтрольну російським військовим частину Маріуполя.

Полк «Азов» у своєму телеграм-каналі повідомив, що «виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу». У чому саме наказ, у заяві не уточнювалося.



За словами Маляра, на території підприємства все ще залишаються українські військові.

«Спільними зусиллями проводяться заходи щодо (їхнього) порятунку», - заявила офіційний представник Міноборони.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію із Маріуполя.