З «Азовсталі» евакуювали понад 260 захисників Маріуполя

За участю ЗСУ, української розвідки, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН було організовано спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців полку спецпризначення Національної гвардії "Азов" із заводу "Азовсталь", які протягом кількох тижнів героїчно захищали Маріуполь.
Бійців вивезли на непідконтрольну територію України.
Заступник міністра оборони України Ганни Маляр підтвердила: з «Азовсталі» до лікарні в Новоазовську було вивезено 53 тяжко поранених. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки.
Заступник міністра оборони України Ганни Маляр підтвердила: з «Азовсталі» до лікарні в Новоазовську було вивезено 53 тяжко поранених. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки.
Джерело Reuters на місці подій розповіло, що із заводу «Азовсталь» у Маріуполі виїхали близько 10 автобусів з українськими військовими,
які протягом кількох тижнів захищали єдину непідконтрольну російським військовим частину Маріуполя.
Полк «Азов» у своєму телеграм-каналі повідомив, що «виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу». У чому саме наказ, у заяві не уточнювалося.
За словами Маляра, на території підприємства все ще залишаються українські військові.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію із Маріуполя.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі