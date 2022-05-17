З «Азовсталі» евакуювали понад 260 захисників Маріуполя

10:06 17 травня Київ, Україна

За участю ЗСУ, української розвідки, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН було організовано спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців полку спецпризначення Національної гвардії "Азов" із заводу "Азовсталь", які протягом кількох тижнів героїчно захищали Маріуполь.
Бійців вивезли на непідконтрольну територію України.

Заступник міністра оборони України Ганни Маляр підтвердила: з «Азовсталі» до лікарні в Новоазовську було вивезено 53 тяжко поранених. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки.
"Для подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну", - повідомила Маляр.
Джерело Reuters на місці подій розповіло, що із заводу «Азовсталь» у Маріуполі виїхали близько 10 автобусів з українськими військовими,
які протягом кількох тижнів захищали єдину непідконтрольну російським військовим частину Маріуполя.
Полк «Азов» у своєму телеграм-каналі повідомив, що «виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу». У чому саме наказ, у заяві не уточнювалося.

За словами Маляра, на території підприємства все ще залишаються українські військові.
«Спільними зусиллями проводяться заходи щодо (їхнього) порятунку», - заявила офіційний представник Міноборони.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію із Маріуполя.
"Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН – ми сподіваємось, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота вимагає делікатності. І часу", - сказав Зеленський.