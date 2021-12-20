З квітня 2022 року антибіотики відпускатимуться виключно за е-рецептом

13:25 15 грудень Київ, Україна





Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.



Ще влітку парламентський комітет зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування доручив відповідальним органам надати чіткий план впровадження е-рецепту на антибіотики, гормональні препарати та імуномодулятори. Чиновникам на це тоді дали два тижні, а вже у вересні МОЗ ухвалило відповідний наказ.



За словами Комариди, крім продажу виключно за е-рецептом антибіотиків, до кінця наступного року таким же чином відпускатимуться всі рецептурні ліки. З першого квітня наступного року в Україні продаж антибіотиків в аптеках здійснюватиметься виключно за електронним рецептом Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.Ще влітку парламентський комітет зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування доручив відповідальним органам надати чіткий план впровадження е-рецепту на антибіотики, гормональні препарати та імуномодулятори. Чиновникам на це тоді дали два тижні, а вже у вересні МОЗ ухвалило відповідний наказ.За словами Комариди, крім продажу виключно за е-рецептом антибіотиків, до кінця наступного року таким же чином відпускатимуться всі рецептурні ліки.

“Ми повністю йдемо від паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми “Доступні ліки”. Люди вже знають, що це таке, а лікарі тим більше знають. Тому ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів та починаємо, звичайно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю”, – каже він.

Антибіотикорезистентність, про яку розповідає Комарида, – це стійкість бактерій до одного або кількох видів антибіотиків, що виникає внаслідок неконтрольованого їхнього вживання, наприклад, при лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Насправді більшість таких станів не потребують прийому антибіотиків.

"Неконтрольований прийом антибіотиків знижує їхню ефективність у всьому світі. Бактерії набувають здатності протистояти антибіотикам і можуть "ділитися" цією здатністю з іншими бактеріями. Це призводить до невдалого лікування, збільшення витрат на лікування, ускладнень та смерті”, – зазначають у Центрі громадського здоров'я.

Наразі, щоб отримати електронний рецепт, слід звернутися до сімейного лікаря.



Термін дії е-рецепту, що зберігається в електронній системі охорони здоров'я, становить 30 днів. Протягом цього часу пацієнт може отримати виписані ліки у будь-якій аптеці, що уклала договір із НСЗУ. Анулювати рецепт може лікар, який його виписав. Після цього пацієнт отримає смс повідомлення наступного змісту: "Відкликаний рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ від ХХ.ХХ.ХХ".