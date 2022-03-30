З 9 листопада кордон Словаччини з Україною закриється

11:03 07 листопада Київ, Україна

Різке зростання пандемії змушує багато країн вдатися до таких заходів, як самоізоляція, вірніше, закриття кордонів. Як стало відомо від Державної прикордонної служби України, через високе зростання захворюваності в нашій країні уряд Словаччини тимчасово закрив кордон з Україною.

У зв'язку з цим з 9 листопада о 09:00 буде тимчасово закритий словацький пункт пропуску Вельке Слеменце, з української сторони - Малі Селменці.

Також припиняється оформлення пішоходів в словацькому пункті пропуску Убля, з української сторони - Малий Березний.

У пункті пропуску Вишнє Німецьке, з української сторони - Ужгород, жителів Словаччини будуть пропускати з 08:00 до 20:00.

Всі, хто в'їжджає в Словаччину, зобов'язані пройти тест на коронавірус і надалі самоізоляцію, під час якої на п'ятий день повинні зробити тест RT PCR.

Від проходження тесту звільняються тільки ті, хто прямує до Словаччини транзитом. Вантажний автотранспорт буде пропускатися без обмежень.

Нагадаємо, що раніше жителям Словаччини продовжили обмеження на пересування. Ті, хто отримав негативний результат ПЛР-тесту в ході загальнонаціонального тестування, з понеділка зможуть жити відносно вільно.

Також повідомлялося, що в Братиславі протестували проти карантинних обмежень. Поліція в столиці Словаччини застосувала сльозогінний газ для розгону акції протесту.