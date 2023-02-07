З 8 лютого по всій Україні тимчасово змінять ліміти споживання електроенергії

17:22 07 лютого Київ, Україна

З 8 лютого по всій Україні змінять ліміти споживання електроенергії, нові ліміти діятимуть упродовж двох тижнів, повідомляє Укренерго.



По кожній області в один день протягом двох тижнів (до 20 лютого) не буде обмежень споживання, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб виміряти фактичне споживання в кожній області.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірювань такий:

- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

– 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

- 10 лютого: Волинська, Київська область;

– 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

– 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

- 16 лютого: Дніпропетровська область;

- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

- 20 лютого: Львівська, Одеська області.

Як це працюватиме, якщо в Україні дефіцит потужності



В областях, де не будуть проводити виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть знижувати (через те, що в одній з областей їх не застосовуватимуть). Водночас енергетики робитимуть «все можливе, щоб споживачі не зазнали додаткового дискомфорту через проведення вимірювань», зазначають у «Укренерго».





Навіщо потрібні такі виміри

Таким чином, хочуть з'ясувати, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії за нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання необхідні для врахування при встановленні лімітів релокації підприємств, міграції населення та фактичних змін у загальному рівні та структурі споживання.



На що вплинуть результати

Ці виміри допоможуть скоригувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах, пояснюють в Укренерго.



Як визначаються ліміти для різних областей

Зменшення чи збільшення лімітів (частіше чи рідше відключають світло у певній області) залежить від обсягів споживання електроенергії. У низці регіонів розташовані багато промислових підприємств, велика щільність населення, тому споживання буде більше. Збільшити кількість електроенергії для таких регіонів можна буде лише забравши частину електроенергії в інших областях.



Кожне обленерго представляє «Укренерго» загальний прогноз споживання по області, який має враховувати міграційні процеси, релокацію підприємств, фактичні зміни у загальному рівні та структурі споживання та середньомісячні температури по регіону. «Укренерго», у свою чергу, розраховує у відсотках вагу кожної області у загальному обсязі споживання.



Ці дані Укренерго надає на розгляд Міністерства енергетики, воно їх аналізує та погоджує чи, якщо виявили порушення, надає пропозиції для коригування. Наприклад, у січні після перевірки показників виявили, що деякі обленерго у своїх прогнозах враховували значно нижчі температури, ніж є цього сезону, таким чином намагаючись збільшити свою частку (ліміти) у загальному обсязі споживання. Тому ліміти перерахували.



Після отримання лімітів обленерго розподіляють обсяг електроенергії, насамперед живлячи критичну інфраструктуру (водоканали, теплопостачання, лікарні, оборонні підприємства). Список об'єктів критичної інфраструктури визначається місцевими військовими адміністраціями.