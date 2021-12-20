З 6 грудня в Україні набудуть чинності нові карантинні обмеження

07:16 01 грудень Київ, Україна

Вже з наступного понеділка, з 6 грудня, набувають чинності нові карантинні обмеження. Вони розроблені Кабміном переважно для мешканців та трудящих у жовтій зоні карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

«Передусім, нові правила стосуватимуться регіонів, які перебувають на жовтому рівні епіднебезпеки. Тепер відвідувати громадські установи на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників», - зазначив він.



Отже, в регіонах із жовтим рівнем епіднебезпеки тепер буде заборонено:

робота навчальних закладів, у яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень навинос та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

« Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення і мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення», – йдеться в повідомленні МОЗ.



Нагадаємо, дані Міністерства охорони здоров'я України свідчать про те, що в Україні збільшилася кількість регіонів, які відповідають показникам «жовтої» зони карантину. Наразі їх 5, зокрема, Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.