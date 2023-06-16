З 5 по 12 червня проходитиме додаткова реєстрація на НМТ

Незважаючи на воєнні дії в країні, доступ до освіти залишається для всіх українців відкритим. Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, з сьогоднішнього дня, 5 червня, по понеділок, 12 червня, проходитиме додатковий період реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті.
Реєстрація буде проводитись за посиланням .
Основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня, а додаткова відбудеться 11-24 липня.
Українські абітурієнти можуть здати мультитест у 32 країнах. Тимчасові екзаменаційні центри створено у таких містах за межами України:
- Австрія Вена),
- Азербайджан (Баку),
- Бельгія (Брюссель),
- Болгарія (Варна, Софія),
- Великобританія (Аберіствіт, Едінбург, Лондон),
- Грузія, Тбілісі),
- Данія (Орхус),
- Естонія (Таллін),
- Ірландія (Дублін),
- Іспанія (Валенсія, Мадрид),
- Італія (Мілан, Рим),
- Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто),
- Латвія, Рига),
- Литва (Каунас),
- Люксембург (Мерш),
- Молдова, Кишинів),
- Нідерланди (Роттердам),
- Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен),
- Норвегія (Осло),
- Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін),
- Португалія (Лісабон),
- Румунія (Бухарест),
- Словаччина (Братислава),
- США (Нью-Йорк, Сакраменто),
- Туреччина (Бельдібі),
- Венгрія, Будапешт),
- Фінляндія (Гельсінкі),
- Франція (Марсель, Париж),
- Чехія (Брно, Прага),
- Хорватія (Загреб),
- Швейцарія (Берн),
- Швеція Стокгольм).
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