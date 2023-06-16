З 5 по 12 червня проходитиме додаткова реєстрація на НМТ

13:24 05 червня Київ, Україна

Незважаючи на воєнні дії в країні, доступ до освіти залишається для всіх українців відкритим. Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, з сьогоднішнього дня, 5 червня, по понеділок, 12 червня, проходитиме додатковий період реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті.

"Зауважимо, що додатковий період реєстрації передбачено лише для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову, і тих, хто не зміг з поважних причин вчасно зареєструватися. Також у цей період здійснюють реєстрацію осіб, які за рішенням судів перебувають у установах виконання покарань/слідчих ізоляторів", - йдеться у повідомленні.

Реєстрація буде проводитись за посиланням .

Основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня, а додаткова відбудеться 11-24 липня.

Українські абітурієнти можуть здати мультитест у 32 країнах. Тимчасові екзаменаційні центри створено у таких містах за межами України:

  • Австрія Вена),
  • Азербайджан (Баку),
  • Бельгія (Брюссель),
  • Болгарія (Варна, Софія),
  • Великобританія (Аберіствіт, Едінбург, Лондон),
  • Грузія, Тбілісі),
  • Данія (Орхус),
  • Естонія (Таллін),
  • Ірландія (Дублін),
  • Іспанія (Валенсія, Мадрид),
  • Італія (Мілан, Рим),
  • Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто),
  • Латвія, Рига),
  • Литва (Каунас),
  • Люксембург (Мерш),
  • Молдова, Кишинів),
  • Нідерланди (Роттердам),
  • Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен),
  • Норвегія (Осло),
  • Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін),
  • Португалія (Лісабон),
  • Румунія (Бухарест),
  • Словаччина (Братислава),
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто),
  • Туреччина (Бельдібі),
  • Венгрія, Будапешт),
  • Фінляндія (Гельсінкі),
  • Франція (Марсель, Париж),
  • Чехія (Брно, Прага),
  • Хорватія (Загреб),
  • Швейцарія (Берн),
  • Швеція Стокгольм).

 