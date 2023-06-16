З 5 по 12 червня проходитиме додаткова реєстрація на НМТ

13:24 05 червня Київ, Україна

Незважаючи на воєнні дії в країні, доступ до освіти залишається для всіх українців відкритим. Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, з сьогоднішнього дня, 5 червня, по понеділок, 12 червня, проходитиме додатковий період реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті.

"Зауважимо, що додатковий період реєстрації передбачено лише для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову, і тих, хто не зміг з поважних причин вчасно зареєструватися. Також у цей період здійснюють реєстрацію осіб, які за рішенням судів перебувають у установах виконання покарань/слідчих ізоляторів", - йдеться у повідомленні.

Реєстрація буде проводитись за посиланням .

Основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня, а додаткова відбудеться 11-24 липня.

Українські абітурієнти можуть здати мультитест у 32 країнах. Тимчасові екзаменаційні центри створено у таких містах за межами України: