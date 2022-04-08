З 2014 року понад 19 тис. росіян отримали українське громадянство

05:30 13 листопада Київ, Україна

З моменту окупаційного вторгнення РФ на українські землі, покинути Росію і отримати громадянство України виявили бажання 52 тисячі росіян.



Про це повідомила Державна міграційна служба України.



За десять місяців поточного року 2 857 громадян Російської Федерації отримали дозвіл на імміграцію в Україну. Всього в цьому році подали свої прохання про імміграцію 8 932 іноземці. Росіяни становлять 32 відсотки від цієї кількості.



З 2014 року по 1 листопада 2020 року українські імміграційні документи отримали 51 779 громадян Російської Федерації, інформує ДМСУ. При цьому найбільше - в 2014 році, коли право іммігрувати в Україну отримав 15 571 росіянин. У наступні роки їхня кількість послідовно зменшувалася з 9,8 тисячі росіян в 2015-му до 4,8 тисячі в 2019 році.



Громадянами України за цей же час стали 19 304 росіянина. Найбільша кількість - 11,9 тисячі осіб - отримали український паспорт по праву територіального походження, тобто вони самі або їхні родичі народилися чи постійно жили до 24 серпня 1991 року на території сучасної України або інших її державних утворень в 20-му столітті, наприклад, в Українській Народній Республіці.



Законодавство України про імміграцію визначає 13 підстав, за якими іноземці можуть іммігрувати в Україну. Таке право мають, наприклад, діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України, висококваліфіковані фахівці, особи, які інвестували в економіку України не менше 100 000 доларів США, прямі родичі громадян України, особи, які мають право на отримання українського громадянства за територіальним походженням, а також ті, хто відслужив у збройних силах України не менше трьох років.