З 21 листопада розпочнуться рейдові перевірки під час карантину вихідного дня

19:48 20 листопада Київ, Україна

З 21 листопада поліціянти, згідно з новими правилами карантину вихідного дня, можуть безпосередньо на місці оштрафувати порушника маскового режиму.

Про це голова Нацполіції заявив сьогодні, 20 листопада, під час селекторної наради з керівниками регіональних підрозділів поліції.



У повідомленні зазначається: "Відповідно до прийнятого закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.



"Відповідно до нововведень, поліціянти тепер можуть не тільки складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці приймати рішення щодо фізичних осіб, які перебувають в громадських будівлях або транспорті без одягнених масок або респіраторів. Але в першу чергу поліціянти будуть діяти превентивно, тобто спочатку зроблять зауваження. І тільки в разі відмови будуть документувати дії правопорушника", - роз'яснив голова Національної поліції України Ігор Клименко.



Крім того, в суботу та неділю поліціянти будуть проводити рейдові перевірки, щоб проконтролювати дотримання суб'єктами господарювання рішення уряду щодо "карантину вихідного дня".