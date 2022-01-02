З 1 січня в Україні діє закон про реєстрацію SIM-карток за паспортом

08:14 02 січень Київ, Україна

Не поспішайте лякатися та обурюватися новим законом про електронні комунікації, який почав діяти в Україні із січня нового року. Так, обов'язкова прив'язка або реєстрація SIM-карти за паспортними даними спочатку може здатися зайвою морокою. Але якщо ви не використовуєте телефон у протизаконних схемах, вам такий захист буде корисним. Тільки подумайте, скільки телефонних шахраїв перестануть на вас полювати, незаконних колекторів допікати, а ваші банківські дані не дістануться шахраям.

Згідно з новими вимогами закону, купуючи SIM-карту, клієнт мобільного зв'язку повинен пройти ідентифікацію в оператора шляхом внесення паспортних даних до бази.

Якщо ви вже є абонентом будь-якої мобмережі, у вас є час пройти цю ідентифікацію у найближчому пункті обслуговування вашого оператора. Закон дає час для цього до 1 січня 2025 року. Починаючи з 2025 року незареєстровані абоненти будуть відключені від послуг зв'язку.

Але навіть у такому разі ви матимете можливість протягом двох місяців відновити зв'язок, надавши оператору паспортні дані або уклавши договір на обслуговування.

Для тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі, Міністерством юстиції вже передбачено можливість платного доступу до телефонних розмов та Інтернету, при цьому всі розмови ув'язнених автоматично записуються.